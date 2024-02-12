Причетному до обстрілу села Гроза експоліцейському оголосили нову підозру – в держзраді

Підозрюваному у наведенні ворожої ракети по селу Гроза на Харківщині експоліцейському Дмитру Мамону інкримінували державну зраду.

Джерело: Департамент внутрішньої безпеки Нацполу, ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних ороанах

Дослівно ДВБ НПУ: "Поліцейські внутрішньої безпеки Нацполіції встановили, що колишній правоохоронець під час захоплення Куп’янського району, ще у 2022 році, пішов працювати до "народної міліції" окупантів. Там він ніс службу на блок-постах та відбирав машини для потреб армії-агресора. Після деокупації – втік до Росії, де і продовжує нести службу. За це в Україні йому заочно оголошено ще одну підозру".

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Деталі: У повідомленнях правоохоронців не вказується ім'я підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Дмитра Мамона.

За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації Купʼянська підозрюваний добровільно перейшов на бік ворога. Він став "и.о. инспектора дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения" у так званому "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

Підозрюваний ніс службу на ворожих блокпостах, безпідставно зупиняв та вилучав автомобілі у цивільних.

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Згодом він отримав нову "посаду" від окупантів та став "инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения".

Перед деокупацією Харківщини підозрюваний разом зі своїм братом Володимиром втік на територію Росії. Обох братів було звільнено з поліції.

У жовтні 2023 року братам Мамонам було повідомлено про підозру у наведенні ракетного удару по кафе у селі Гроза Купʼянського району. Внаслідок атаки загинули 59 мирних мешканців, ще 5 отримали поранення.

Стосовно старшого брата (Володимира) обвинувальний акт за фактом державної зради перебуває на розгляді в суді.

Передісторія:

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