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Причастному к обстрелу села Гроза экс-полицейскому объявили новое подозрение – в госизмене

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 16:46
Причастному к обстрелу села Гроза экс-полицейскому объявили новое подозрение – в госизмене
фото СБУ

Подозреваемому в наведении вражеской ракеты по селу Гроза на Харьковщине экс-полицейскому Дмитрию Мамону инкриминировали государственную измену.

Источник: Департамент внутренней безопасности Нацпола, ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных ороанах

Дословно ДВБ НПУ: "Полицейские внутренней безопасности Нацполиции установили, что бывший правоохранитель во время захвата Купянского района, еще в 2022 году, пошел работать в "народную милицию" оккупантов. Там он нес службу на блок-постах и отбирал машины для нужд армии-агрессора. После деоккупации - бежал в Россию, где и продолжает нести службу. За это в Украине ему заочно объявлено еще одно подозрение".

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Детали: В сообщениях правоохранителей не указывается имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Дмитрии Мамоне.

По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации Купянска подозреваемый добровольно перешел на сторону врага. Он стал "и.о. инспектора дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения" в так называемом "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

Подозреваемый нес службу на вражеских блокпостах, безосновательно останавливал и изымал автомобили у гражданских.

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Впоследствии он получил новую "должность" от оккупантов и стал "инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения".

Перед деоккупацией Харьковщины подозреваемый вместе со своим братом Владимиром сбежал на территорию России. Оба брата были уволены из полиции.

В октябре 2023 года братьям Мамонам было сообщено о подозрении в нанесении ракетного удара по кафе в селе Гроза Купянского района. В результате атаки погибли 59 мирных жителей, еще 5 получили ранения.

В отношении старшего брата (Владимира) обвинительный акт по факту государственной измены находится на рассмотрении в суде.

Предыстория:

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Темы: военные преступлениягосизменаХарьковская область
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