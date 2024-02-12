Причастному к обстрелу села Гроза экс-полицейскому объявили новое подозрение – в госизмене
Подозреваемому в наведении вражеской ракеты по селу Гроза на Харьковщине экс-полицейскому Дмитрию Мамону инкриминировали государственную измену.
Источник: Департамент внутренней безопасности Нацпола, ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных ороанах
Дословно ДВБ НПУ: "Полицейские внутренней безопасности Нацполиции установили, что бывший правоохранитель во время захвата Купянского района, еще в 2022 году, пошел работать в "народную милицию" оккупантов. Там он нес службу на блок-постах и отбирал машины для нужд армии-агрессора. После деоккупации - бежал в Россию, где и продолжает нести службу. За это в Украине ему заочно объявлено еще одно подозрение".
Детали: В сообщениях правоохранителей не указывается имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Дмитрии Мамоне.
По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации Купянска подозреваемый добровольно перешел на сторону врага. Он стал "и.о. инспектора дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения" в так называемом "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".
Подозреваемый нес службу на вражеских блокпостах, безосновательно останавливал и изымал автомобили у гражданских.
Впоследствии он получил новую "должность" от оккупантов и стал "инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения".
Перед деоккупацией Харьковщины подозреваемый вместе со своим братом Владимиром сбежал на территорию России. Оба брата были уволены из полиции.
В октябре 2023 года братьям Мамонам было сообщено о подозрении в нанесении ракетного удара по кафе в селе Гроза Купянского района. В результате атаки погибли 59 мирных жителей, еще 5 получили ранения.
В отношении старшего брата (Владимира) обвинительный акт по факту государственной измены находится на рассмотрении в суде.
Предыстория:
- 5 октября 2023 года россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.
- Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, – однако там были только гражданские люди, подчеркнули в прокуратуре Харьковской области.
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал мотивом удара по Грозе то, что там были похороны якобы "высокопоставленного украинского националиста". В Национальной полиции Украины опровергли слова Небензи о "неонацистах" в Грозе.
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