Стеження за Bihus.Info: ОГП повідомив про початок ще одного розслідування

За фактом незаконного збору інформації щодо представників редакції Bihus.Info розпочато ще одне розслідування – щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора на офіційних сторінках та у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення недоторканості приватного життя та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації".

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Деталі: Зазначається, що в ході досудового розслідування були встановлені факти, які можуть свідчити про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про журналістів редакції Bihus.Info. Дані могли бути використані для подальшого впливу на них.

У зв’язку з цим до ЄРДР внесені відомості та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 171 КК України – вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків вчинений службовою особою з використанням свого службового становища.

Наразі здійснюються процесуальні та слідчі дії, направлені на встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.

Це вже третє провадження, відкрите правоохоронцями щодо прослуховування та стеження за Bihus.Info. Водночас, як уточнили УП в пресслужбі ОГП, провадження, які було передано ДБР від СБУ (за ст. 359 Кримінального кодексу України) та від Нацполу (за заявою 8 співробітників видання, стаття 182 ККУ –ред.), були об’єднані. Доцільність доєднання нинішнього провадження буде вирішено найближчим часом.

Передісторія: