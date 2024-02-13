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Стеження за Bihus.Info: ОГП повідомив про початок ще одного розслідування

Валентина РоманенкоВівторок, 13 лютого 2024, 17:34
Стеження за Bihus.Info: ОГП повідомив про початок ще одного розслідування
ілюстрація Bihus.Info

За фактом незаконного збору інформації щодо представників редакції Bihus.Info розпочато ще одне розслідування – щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора на офіційних сторінках та у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення недоторканості приватного життя та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації".

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Деталі: Зазначається, що в ході досудового розслідування були встановлені факти, які можуть свідчити про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про журналістів редакції Bihus.Info. Дані могли бути використані для подальшого впливу на них.

У зв’язку з цим до ЄРДР внесені відомості та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 171 КК України – вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків вчинений службовою особою з використанням свого службового становища.

Наразі здійснюються процесуальні та слідчі дії, направлені на встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.

Це вже третє провадження, відкрите правоохоронцями щодо прослуховування та стеження за Bihus.Info. Водночас, як уточнили УП в пресслужбі ОГП, провадження, які було передано ДБР від СБУ (за ст. 359 Кримінального кодексу України) та від Нацполу (за заявою 8 співробітників видання, стаття 182 ККУ –ред.), були об’єднані. Доцільність доєднання нинішнього провадження буде вирішено найближчим часом.

Передісторія:

  • 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. При цьому журналісти заявили про незаконне стеження і прослушку. Вони провели власне розслідування.
  • 5 січня журналісти-розслідувачі з Bihus.Info оприлюднили розслідування і заявили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це була Служба безпеки України.
  • СБУ офіційно заявила, що керівництво вже прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності через незаконне стеження за журналістами Bihus.Info.
  • Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками департаменту захисту національної державності та звільнення керівника ДЗНД СБУ.
  • Народні депутати проголосували за виклик Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.Info.

Теми: ЗМІскандалОфіс генпрокурораДБР
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