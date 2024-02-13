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Слежка за Bihus.Info: ОГП сообщил о начале еще одного расследования

Валентина РоманенкоВторник, 13 февраля 2024, 17:34
Слежка за Bihus.Info: ОГП сообщил о начале еще одного расследования
иллюстрация Bihus.Info

По факту незаконного сбора информации в отношении представителей редакции Bihus.Info начато еще одно расследование - о препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора на официальных страницах и в комментарии "Украинской правде"

Дословно ОГП: "Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения неприкосновенности частной жизни и использования специальных технических средств получения информации".

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Детали: Отмечается, что в ходе досудебного расследования были установлены факты, которые могут свидетельствовать о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. На территории этнографического комплекса осуществлялся незаконный сбор информации о журналистах редакции Bihus.Info. Данные могли быть использованы для дальнейшего влияния на них.

В связи с этим в ЕРДР внесены сведения и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 171 УК Украины - влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Сейчас осуществляются процессуальные и следственные действия, направленные на установление круга лиц, причастных к совершению преступления.

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Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Это уже третье производство, открытое правоохранителями относительно прослушивания и слежки за Bihus.Info. В то же время, как уточнили УП в пресс-службе ОГП, производства, которые были переданы ГБР от СБУ (по ст. 359 Уголовного кодекса Украины) и от Нацпола (по заявлению 8 сотрудников издания, статья 182 УКУ -ред.), были объединены. Целесообразность присоединения нынешнего производства будет решена в ближайшее время.

Предыстория:

  • 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков. При этом журналисты заявили о незаконной слежке и прослушке. Они провели собственное расследование.
  • 5 января журналисты-расследователи из Bihus.Info обнародовали расследование и заявили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это была Служба безопасности Украины.
  • СБУ официально заявила, что руководство уже приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности из-за незаконной слежки за журналистами Bihus.Info.
  • Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк официально прокомментировал слежку за журналистами Bihus.Info сотрудниками департамента защиты национальной государственности и увольнение руководителя ДЗНГ СБУ.
  • Народные депутаты проголосовали за вызов Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.Info.

Темы: СМИскандалОфис генпрокурораГБР
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