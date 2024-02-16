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Від КАБів сиплеться стеля: 3-тя штурмова показала відео з підвалів Авдіївського коксохіму

Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 лютого 2024, 19:56
Від КАБів сиплеться стеля: 3-тя штурмова показала відео з підвалів Авдіївського коксохіму
Скриншот з відео 3-ьої штурмової бригади

Третя окрема штурмова бригада показала відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу, де медики стабілізують поранених, а військові укриваються від обстрілів.

Джерело: пресслужба Третьої ОШБр

Дослівно: "Кадри, зняті бійцями Третьої штурмової бригади.Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля".

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Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • В Авдіївці тривають запеклі бої. На тому напрямку Сили оборони України протистоять у тому числі російським спецпризначенцям та десанту.
  • 15 лютого Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки, а також повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте українським захисниками доводиться "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.
  • 16 лютого стало відомо, що українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці, наразі триває перегрупування військ та посилення підрозділів.
  • Проти захисників Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці воює щонайменше 15 тисяч окупантів, попри втрати росіян ситуація залишається надзвичайно тяжкою.

Теми: Авдіївкабойові дії
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