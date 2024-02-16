Третя окрема штурмова бригада показала відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу, де медики стабілізують поранених, а військові укриваються від обстрілів.

Джерело: пресслужба Третьої ОШБр

Дослівно: "Кадри, зняті бійцями Третьої штурмової бригади.Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля".

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Від КАБів сиплеться стеля: 3-тя штурмова показала відео з підвалів Авдіївського коксохіму pic.twitter.com/9KmoIqlMEX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 16, 2024

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