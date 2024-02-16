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От КАБов сыпется потолок: 3-я штурмовая показала видео из подвалов Авдеевского коксохима

Татьяна ОлейникПятница, 16 февраля 2024, 19:56
От КАБов сыпется потолок: 3-я штурмовая показала видео из подвалов Авдеевского коксохима
Скриншот из видео 3-й штурмовой бригады

Третья отдельная штурмовая бригада показала видео из подвалов Авдеевского коксохимического завода, где медики стабилизируют раненых, а военные укрываются от обстрелов.

Источник: пресс-служба Третьей ОШБр

Дословно: "Кадры, снятые бойцами Третьей штурмовой бригады. Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок".

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Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. На том направлении Силы обороны Украины противостоят в том числе российским спецназовцам и десанту.
  • 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, а также сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.
  • 16 февраля стало известно, что украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке, сейчас идет перегруппировка войск и усиление подразделений.
  • Против защитников Третьей отдельной штурмовой бригады на участке фронта в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч оккупантов, несмотря на потери россиян ситуация остается чрезвычайно тяжелой.

Темы: Авдеевкабоевые действия
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