От КАБов сыпется потолок: 3-я штурмовая показала видео из подвалов Авдеевского коксохима

Третья отдельная штурмовая бригада показала видео из подвалов Авдеевского коксохимического завода, где медики стабилизируют раненых, а военные укрываются от обстрелов.

Источник: пресс-служба Третьей ОШБр

Дословно: "Кадры, снятые бойцами Третьей штурмовой бригады. Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок".

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Від КАБів сиплеться стеля: 3-тя штурмова показала відео з підвалів Авдіївського коксохіму pic.twitter.com/9KmoIqlMEX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 16, 2024

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