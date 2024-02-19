Деякі бійці 3-ї штурмової в Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти – Жорін

Заступник командира Третьої штурмової бригади повідомив, що деякі підрозділи бригади в Авдіївці були в повному оточенні ворога, але змогли вийти.

Джерело: заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram

Пряма мова: "Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти.

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Окремі кацапські канали пишуть, що є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохіму - можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень".

Деталі: Жорін також уточнив, що майже половина всіх КАБів, які падали на голову бійців в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму.

Передісторія: