Деякі бійці 3-ї штурмової в Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти – Жорін
Заступник командира Третьої штурмової бригади повідомив, що деякі підрозділи бригади в Авдіївці були в повному оточенні ворога, але змогли вийти.
Джерело: заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram
Пряма мова: "Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти.
Окремі кацапські канали пишуть, що є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохіму - можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень".
Деталі: Жорін також уточнив, що майже половина всіх КАБів, які падали на голову бійців в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму.
Передісторія:
- Захисники третьої окремої штурмової бригади опублікували відео боїв у дачному кооперативі в Авдіївці, бійці проривалися крізь бойові порядки ворога.
- 47-ма окрема механізована бригада повідомила, що бійці іхнього 25-го окремого штурмового батальйону останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу і не понесли втрат.
- В ніч на суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.