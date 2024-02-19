Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Некоторые бойцы 3-й штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти – Жорин

Алена МазуренкоПонедельник, 19 февраля 2024, 15:36
Некоторые бойцы 3-й штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти – Жорин
иллюстративное фото 3 ОШБ

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады сообщил, что некоторые подразделения бригады в Авдеевке были в полном окружении врага, но смогли выйти.

Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram

Прямая речь: "Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти.

Реклама:

Отдельные кацапские каналы пишут, что есть бойцы, которые еще находятся на территории Авдеевского коксохима - могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений".

Детали: Жорин также уточнил, что почти половина всех КАБов, которые падали на голову бойцов в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: АвдеевкавойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Авдеевка
Бойцы третьей штурмовой показали уникальные кадры рейдов в Авдеевке
Штурмовой батальон 47-й ОМБр вышел из Авдеевского коксохима без потерь
Тарнавский: После отхода из Авдеевки украинские воины закрепились на новых рубежах
Последние новости
13:18
Шмыгаль о замороженных активах РФ: План минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
Все новости...
Реклама: