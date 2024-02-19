Некоторые бойцы 3-й штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти – Жорин
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады сообщил, что некоторые подразделения бригады в Авдеевке были в полном окружении врага, но смогли выйти.
Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram
Прямая речь: "Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти.
Отдельные кацапские каналы пишут, что есть бойцы, которые еще находятся на территории Авдеевского коксохима - могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений".
Детали: Жорин также уточнил, что почти половина всех КАБов, которые падали на голову бойцов в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима.
Предыстория:
- Защитники третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видео боев в дачном кооперативе в Авдеевке, бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага.
- 47-я отдельная механизированная бригада сообщила, что бойцы их 25-го отдельного штурмового батальона последними вышли из Авдеевского коксохимического завода и не понесли потерь.
- В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.