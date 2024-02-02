У найближчі дні дощитиме по всій Україні

У найближчі кілька днів по всій території України очікуються невеликі та помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, лише найближчої ночі на півдні та сході країни без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 3 лютого по всій країні невеликі дощі, на сході − дощ зі снігом. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

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У Києві в суботу вночі невеликий мокрий сніг, вдень − без опадів, упродовж доби 0°…+2°, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Погода 3 лютого Скриншот з meteo.gov.ua

4 лютого по всій країні дощі, на півночі, в центрі та на півдні невеликий дощ, на сході − дощ зі снігом. Вночі 0-5° тепла, вдень 1-7° тепла, на півдні країни до плюс 11°.

У Києві в неділю вночі без опадів, +5°…+3°C, вдень місцями невеликий дощ, +3°…+5°C, вітер західний 5-10 м/с.

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Погода 4 лютого Скриншот з meteo.gov.ua

5 лютого на півдні країни дощ, на решті території дощ з мокрим снігом, вночі 0-5° тепла, вдень 1-7° тепла, на півдні країни до плюс 11°.

У столиці в понеділок упродовж доби дощ та мокрий сніг, +3°…+5°C, вітер північно-Західний 3-8 м/с.

Погода 5 лютого Скриншот з meteo.gov.ua

У Карпатах у найближчі дні сніг та мокрий сніг; температура вночі 3-6° морозу, вдень від 3° морозу до 1° тепла.