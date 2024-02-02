Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У найближчі дні дощитиме по всій Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 2 лютого 2024, 13:20
У найближчі дні дощитиме по всій Україні
Фото pixabay.com

У найближчі кілька днів по всій території України очікуються невеликі та помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, лише найближчої ночі на півдні та сході країни без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 3 лютого по всій країні невеликі дощі, на сході − дощ зі снігом. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. 

Реклама:

У Києві в суботу вночі невеликий мокрий сніг, вдень − без опадів, упродовж доби 0°…+2°, вітер північно-східний, 7-12 м/с. 

 
Погода 3 лютого
Скриншот з meteo.gov.ua

4 лютого по всій країні дощі, на півночі, в центрі та на півдні невеликий дощ, на сході − дощ зі снігом. Вночі 0-5° тепла, вдень 1-7° тепла, на півдні країни до плюс 11°.

У Києві в неділю вночі без опадів, +5°…+3°C, вдень місцями невеликий дощ, +3°…+5°C, вітер західний 5-10 м/с. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Погода 4 лютого 
Скриншот з meteo.gov.ua

5 лютого на півдні країни дощ, на решті території дощ з мокрим снігом, вночі 0-5° тепла, вдень 1-7° тепла, на півдні країни до плюс 11°.

У столиці в понеділок упродовж доби дощ та мокрий сніг, +3°…+5°C, вітер північно-Західний 3-8 м/с.

 
Погода 5 лютого 
Скриншот з meteo.gov.ua

У Карпатах у найближчі дні сніг та мокрий сніг; температура вночі 3-6° морозу, вдень від 3° морозу до 1° тепла.                                            

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

погода
В Україні очікуються дощі, вдень до +10
Лютий прийде з дощем і снігом
31 січня і 1 лютого будуть без опадів, а далі прийдуть дощ і сніг
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: