Бійці "Сталевого кордону" знищили російський "Муром" з "Іронією"
П'ятниця, 2 лютого 2024, 16:29
FPV-дрони прикордонників знищили російські комплекси "Муром-П" та "Іронію-М" на Харківському напрямку.
Джерело: Держприкордонслужба
Дослівно: "Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" б’ють по "очам мордора", за допомогою яких загарбники намагаються вести розвідку".
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Деталі: Повідомляється, що на Харківському напрямку за результатами вдалої атаки FPV-дронами прикордонники знищили новітній ворожий оптико-електронний комплекс "Іронія-М" та комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П".
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