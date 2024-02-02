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Бійці "Сталевого кордону" знищили російський "Муром" з "Іронією"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 лютого 2024, 16:29
Бійці Сталевого кордону знищили російський Муром з Іронією
скриншот ДПСУ

FPV-дрони прикордонників знищили російські комплекси "Муром-П" та "Іронію-М" на Харківському напрямку.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" б’ють по "очам мордора", за допомогою яких загарбники намагаються вести розвідку".

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Деталі: Повідомляється, що на Харківському напрямку за результатами вдалої атаки FPV-дронами прикордонники знищили новітній ворожий оптико-електронний комплекс "Іронія-М" та комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П".

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Теми: Прикордонна службаГвардія наступувійна
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