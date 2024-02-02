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Бойцы "Стального кордона" уничтожили российский "Муром" с "Иронией"

Валентина РоманенкоПятница, 2 февраля 2024, 16:29
Бойцы Стального кордона уничтожили российский Муром с Иронией
скриншот ГПСУ

FPV-дроны пограничников уничтожили российские комплексы "Муром-П" и "Иронию-М" на Харьковском направлении.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" бьют по "оку мордора", с помощью которых захватчики пытаются вести разведку".

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Детали: Сообщается, что на Харьковском направлении по результатам удачной атаки FPV-дронами пограничники уничтожили новейший вражеский оптико-электронный комплекс "Ирония-М" и комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П".

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Темы: Пограничная службаГвардия наступлениявойна
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