Бойцы "Стального кордона" уничтожили российский "Муром" с "Иронией"
Пятница, 2 февраля 2024, 16:29
FPV-дроны пограничников уничтожили российские комплексы "Муром-П" и "Иронию-М" на Харьковском направлении.
Источник: Госпогранслужба
Дословно: "Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" бьют по "оку мордора", с помощью которых захватчики пытаются вести разведку".
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Детали: Сообщается, что на Харьковском направлении по результатам удачной атаки FPV-дронами пограничники уничтожили новейший вражеский оптико-электронный комплекс "Ирония-М" и комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П".
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