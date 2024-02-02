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Бундестаг схвалив бюджет-2024, у якому закладено майже €8 млрд для України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 17:21
Бундестаг схвалив бюджет-2024, у якому закладено майже €8 млрд для України
Фото: Getty Images

Нижня палата німецького парламенту, Бундестаг 2 лютого із понад місячною затримкою проголосувала за бюджет на 2024 рік із жорсткими борговими обмеженнями й скасуванням сільськогосподарських субсидій, проти чого виступали фермери. У документі закладені майже 8 мільярдів євро військової допомоги Україні, оголошені ще минулого року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Бюджет Німеччини на 2024 рік ухвалили 388 голосами "за" і 279 голосами "проти". Він становитиме 477 мільярдів євро, з яких 39 мільярдів євро припадають на запозичення.

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Таким чином, ФРН повертається до конституційно закріпленої практики "боргового гальма", яке не дозволяє державі позичати більше 0,35% річного ВВП. Механізм призупинили у 2020 році на тлі пандемії COVID-19 і пізніше продовжили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Бюджет передбачає вищий податок на квитки на пасажирські рейси, зміни до соціальних виплат, а також скорочення сільськогосподарських субсидій – зокрема поетапне скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів, що викликало обурення останніх.

Водночас у документі закладені майже 8 мільярдів євро військової допомоги Україні, оголошені ще минулого року.

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Верхня палата парламенту ФРН – Бундесрат – ще не схвалила поетапне скасування пільг на дизельне паливо для сільськогосподарської техніки. Відповідне голосування очікується 22 березня.

Що було раніше:

  • Ситуація з ухваленням бюджету Німеччини перетворилась у хаос після листопадового рішення Конституційного суду, який постановив, що Берлін не може перенаправити 60 мільярдів євро невикористаних коштів від пандемії COVID на кліматичні проєкти.
  • Після того, як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на зелені ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась діра у 17 мільярдів євро.

Теми: НімеччинабюджетУкраїна
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