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Уряд Польщі хоче до червня продовжити термін перебування українських біженців

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 20:38
Уряд Польщі хоче до червня продовжити термін перебування українських біженців
польща ФОТО РОБЕРТ НОЙМАН FORUM

Уряд Польщі напередодні, 1 лютого, подав законопроєкт про продовження терміну легального перебування українців, які втекли до країни від війни, до 30 червня 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP

Деталі: Законопроєкт польського уряду передбачає зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Зміни обумовлені рішенням Ради ЄС, яка продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року.

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Проєкт передбачає продовження легального статусу перебування біженців з України "до 30 червня цього року", а також терміну дії документів, пов'язаних зі статусом українського біженця в Польщі.

Окремо пропонується продовжити термін дії спеціальних прав для українських лікарів, стоматологів, медсестер та акушерок у Польщі, пов'язаних із їхнім працевлаштуванням.

Законопроєкт, як очікується, буде ухвалений у першому кварталі цього року, пише РАР. Він набуде чинності з дня, наступного за днем опублікування.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого місяця уряд Польщі продовжив дію тимчасового захисту для біженців до березня 2025 року, але це рішення не стосується українців.

Також цей документ продовжив захист до 2025 року особам без громадянства або громадянам третіх країн, крім України (та членам їхніх сімей), які станом на 24 лютого 2022 року мали міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні. 

Теми: Польщабіженці
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