Навальна назвала Медведєва "порожнім місцем" після його слів про Олексія і про неї

Дружина опозиційного політика Олексія Навального назвала заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва "порожнім місцем" та "нікчемністю" після його заяви про те, що вона начебто "чекала смерті чоловіка всі ці роки", а також про те, що "нічого доброго про Навального він сказати не може".

Джерело: Навальна у соцмережі Х, Medusa

Пряма мова: "Навіщо ви мене захищаєте від Медведєва, він же порожнє місце. Вони спеціально підсовують вам цього некчемиша, щоб ви випустили пару на нього. Пишіть про те, що Путін убив Олексія. Щодня пишіть. Скільки вистачить сил".

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Деталі: У наступному своєму пості вона ще раз написала: "Путін вбив Олексія".

Нагадаємо: Перед цим Медведєв цинічно заявив, що у Навальної після смерті чоловіка "усміхнене, щасливе обличчя", начебто "вона чекала цієї події всі ці роки, щоб розгорнути своє політичне життя".

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