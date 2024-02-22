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Навальна назвала Медведєва "порожнім місцем" після його слів про Олексія і про неї

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 лютого 2024, 17:38
Навальна назвала Медведєва порожнім місцем після його слів про Олексія і про неї
Фото: Getty Images

Дружина опозиційного політика Олексія Навального назвала заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва "порожнім місцем" та "нікчемністю" після його заяви про те, що вона начебто "чекала смерті чоловіка всі ці роки", а також про те, що "нічого доброго про Навального він сказати не може".

Джерело: Навальна у соцмережі Х, Medusa

Пряма мова: "Навіщо ви мене захищаєте від Медведєва, він же порожнє місце. Вони спеціально підсовують вам цього некчемиша, щоб ви випустили пару на нього. Пишіть про те, що Путін убив Олексія. Щодня пишіть. Скільки вистачить сил".

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Деталі: У наступному своєму пості вона ще раз написала: "Путін вбив Олексія".

Нагадаємо: Перед цим Медведєв цинічно заявив, що у Навальної після смерті чоловіка "усміхнене, щасливе обличчя", начебто "вона чекала цієї події всі ці роки, щоб розгорнути своє політичне життя".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 16 лютого 2024 року російська Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть Олексія Навальногоу виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
  • Дружина Навального Юлія того ж дня на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його оточення мають понести відповідальність за всі свої злодіяння. 
  • Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден також поклали відповідальність за смерть Олексія Навального на Володимира Путіна.
  • Родині Олексія Навального не видають і не показують тіло опозиціонера.
  • Юлія Навальна пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.

Теми: Юлія НавальнаРосіяМедведєв
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