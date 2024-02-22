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Навальная назвала Медведева "пустым местом" после его слов об Алексее и о ней

Станислав ПогориловЧетверг, 22 февраля 2024, 17:38
Навальная назвала Медведева пустым местом после его слов об Алексее и о ней
Фото: Getty Images

Жена оппозиционного политика Алексея Навального назвала заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "пустым местом" и "никчемностью" после его заявления о том, что она якобы "ждала смерти мужа все эти годы", а также о том, что "ничего хорошего о Навальном он сказать не может".

Источник: Навальная в соцсети Х, Medusa

Прямая речь: "Зачем вы меня защищаете от Медведева, он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого некчемыша, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Ежедневно пишите. Сколько хватит сил".

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Детали: В следующем своем посте она еще раз написала: "Путин убил Алексея".

Напомним: Перед этим Медведев цинично заявил, что у Навальной после смерти мужа "улыбающееся, счастливое лицо", как будто "она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 февраля 2024 года российская Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Жена Навального Юлия в тот же день на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение должны понести ответственность за все свои злодеяния.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден также возложили ответственность за смерть Алексея Навального на Владимира Путина.
  • Семье Алексея Навального не выдают и не показывают тело оппозиционера.
  • Юлия Навальная пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.

Темы: Юлия НавальнаяРосcияМедведев
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