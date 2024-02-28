Навального поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві
Середа, 28 лютого 2024, 11:59
Соратники Навального повідомили, що російського опозиціонера поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві.
Джерело: речниця політика Кіра Ярмиш у Х
Пряма мова: "Похорон відбудеться на Борисівському кладовищі".
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Деталі: Також Ярмиш повідомила, що відспівувати політика будуть в церкві ікони Божої Матері "Утамуй мої печалі" у Мар’їно 1 березня о 14.00, і закликала приходити завчасно.
Передісторія:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті.
- 19 лютого матір опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, але ні її, ні адвокатів не пустили.
- 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон.
- 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Навального його матері.
- 27 лютого речниця політика Кіра Ярмиш повідомила, що московські ритуальні агенції відмовляються надавати приміщення для прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним.
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