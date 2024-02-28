Навального поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві

Соратники Навального повідомили, що російського опозиціонера поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві.

Джерело: речниця політика Кіра Ярмиш у Х

Пряма мова: "Похорон відбудеться на Борисівському кладовищі".

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Деталі: Також Ярмиш повідомила, що відспівувати політика будуть в церкві ікони Божої Матері "Утамуй мої печалі" у Мар’їно 1 березня о 14.00, і закликала приходити завчасно.

Передісторія:

16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті.

19 лютого матір опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, але ні її, ні адвокатів не пустили.

23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон.

24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Навального його матері.

27 лютого речниця політика Кіра Ярмиш повідомила, що московські ритуальні агенції відмовляються надавати приміщення для прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним.