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Навального поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві

"Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 11:59
Навального поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві
Фото: Getty Images

Соратники Навального повідомили, що російського опозиціонера поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві.

Джерело: речниця політика Кіра Ярмиш у Х

Пряма мова: "Похорон відбудеться на Борисівському кладовищі".

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Деталі: Також Ярмиш повідомила, що відспівувати політика будуть в церкві ікони Божої Матері "Утамуй мої печалі" у Мар’їно 1 березня о 14.00, і закликала приходити завчасно.

Передісторія:

  • 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті.
  • 19 лютого матір опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, але ні її, ні адвокатів не пустили. 
  • 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон. 
  • 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Навального його матері.
  • 27 лютого речниця політика Кіра Ярмиш повідомила, що московські ритуальні агенції відмовляються надавати приміщення для прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

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Теми: НавальнийРосія
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