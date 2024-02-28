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Навального похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве

"Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 11:59
Навального похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве
Фото: Getty Images

Соратники Навального сообщили, что российского оппозиционера похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

Источник: пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Х

Прямая речь: "Похороны состоятся на Борисовском кладбище".

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Детали: Также Ярмыш сообщила, что отпевать политика будут в церкви иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" в Марьино 1 марта в 14.00, и призвала приходить заранее.

Предыстория:

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
  • 19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили. 
  • 23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны. 
  • 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Навального его матери.
  • 27 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что московские ритуальные агентства отказываются предоставлять помещение для прощания с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

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Темы: НавальныйРосcия
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