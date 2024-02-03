Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки – ОП

У Києві під час візиту французької делегації відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Джерело: Офіс президента, який цитує "Європейська правда"

Деталі: За інформацією ОП, команди обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

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"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", – підкреслив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.

Що передувало: Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц також натякнув на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.

У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.

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