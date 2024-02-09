Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський увів Сирського в склад Ставки та РНБО – укази

Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 лютого 2024, 22:58
Зеленський увів Сирського в склад Ставки та РНБО – укази
ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський ввів у склад Ставки верховного головнокомандувача та РНБО Олександра Сирського.

Джерело: укази на сайті Офісу президента

Деталі: Зеленський вивів зі складу Ставки верховного головнокомандувача Валерія Залужного і натомість увів туди Олександра Сирського. Також Сирського ввели до складу РНБО, а вивели звідти Валерія Залужного та колишню міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Реклама:

Що передувало: 

  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

Теми: СирськийРНБОставка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Британія і США планують надати Україні тисячі дронів, якими керуватиме штучний інтелект

ISW: Росія захопила Авдіївку, бо вперше змогла встановити перевагу в повітрі

ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки через брак боєприпасів і бездіяльність Конгресу США – Байден

Зеленський поговорив із Байденом: Радий, що можу розраховувати на повну підтримку

УП та СКУ створили інтерактивну карту акцій до 24 лютого по всьому світу

виправленоЧехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України – Павел

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Сирський
В ОП завданням Сирського назвали аудит: з 1 млн мобілізованих на передовій до 300 тисяч
Умєров та Сирський на першій нараді обговорили логістику, забезпечення та ротацію ЗСУ
Умєров представив Генштабу нового головкома та подякував Залужному
Останні новини
08:12
Сили ППО збили ще один літак, ракету та 12 "Шахедів"
07:56
На Полтавщині цієї ночі дрон вразив інфраструктурний об’єкт
07:43
ЗСУ за добу ліквідували 53 ББМ та 40 артсистем та більше тисячі окупантів
07:29
За добу ворог завдав 104 авіаудари – Генштаб
07:11
ЦНС: Російське командування використовувало спецназ для "м’ясних штурмів" в Авдіїївці
06:55
Bloomberg: Британія і США планують надати Україні тисячі дронів, якими керуватиме штучний інтелект
06:14
IFW: Щоб повністю замінити допомогу США для України, Європі доведеться подвоїти існуючу
05:14
США вдруге передадуть конфісковані російські гроші на потреби України
04:07
ISW: Росія захопила Авдіївку, бо вперше змогла встановити перевагу в повітрі
03:04
На акціях пам'яті Навального у Росії затримали понад 284 особи
Усі новини...
Реклама: