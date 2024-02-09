Президент Володимир Зеленський ввів у склад Ставки верховного головнокомандувача та РНБО Олександра Сирського.

Джерело: укази на сайті Офісу президента

Деталі: Зеленський вивів зі складу Ставки верховного головнокомандувача Валерія Залужного і натомість увів туди Олександра Сирського. Також Сирського ввели до складу РНБО, а вивели звідти Валерія Залужного та колишню міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

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