Зеленський увів Сирського в склад Ставки та РНБО – укази
П'ятниця, 9 лютого 2024, 22:58
Президент Володимир Зеленський ввів у склад Ставки верховного головнокомандувача та РНБО Олександра Сирського.
Джерело: укази на сайті Офісу президента
Деталі: Зеленський вивів зі складу Ставки верховного головнокомандувача Валерія Залужного і натомість увів туди Олександра Сирського. Також Сирського ввели до складу РНБО, а вивели звідти Валерія Залужного та колишню міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.
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Що передувало:
- Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.