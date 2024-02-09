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Зеленский ввел Сырского в состав Ставки и СНБО – указы

Татьяна ОлейникПятница, 9 февраля 2024, 22:58
Зеленский ввел Сырского в состав Ставки и СНБО – указы
АЛЕКСАНДР СЫРСКИЙ. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего и СНБО Александра Сырского.

Источник: указы на сайте Офиса президента

Детали: Зеленский вывел из состава Ставки верховного главнокомандующего Валерия Залужного и ввел туда Александра Сырского. Также Сырского ввели в состав СНБО, а вывели оттуда Валерия Залужного и бывшее министерство по делам ветеранов Юлию Лапутину.

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Что предшествовало:

  • Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Темы: СырскийСНБОставка
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