Зеленский ввел Сырского в состав Ставки и СНБО – указы

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего и СНБО Александра Сырского.

Источник: указы на сайте Офиса президента

Детали: Зеленский вывел из состава Ставки верховного главнокомандующего Валерия Залужного и ввел туда Александра Сырского. Также Сырского ввели в состав СНБО, а вывели оттуда Валерия Залужного и бывшее министерство по делам ветеранов Юлию Лапутину.

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