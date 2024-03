Кулеба поговорив із Блінкеном про розблокування допомоги США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Кулеби в соцмережі Х

I spoke with @SecBlinken and thanked the United States for the recent military aid package, which will help our people resist Russian aggression.



I emphasized the need and urgency of continued U.S. and international support for Ukraine, including air defense and artillery…

