Кулеба поговорил с Блинкеном о разблокировании помощи США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кулебы в соцсети Х

I spoke with @SecBlinken and thanked the United States for the recent military aid package, which will help our people resist Russian aggression.



I emphasized the need and urgency of continued U.S. and international support for Ukraine, including air defense and artillery…

