Кулеба поговорил с Блинкеном о разблокировании помощи США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кулебы в соцсети Х

I spoke with @SecBlinken and thanked the United States for the recent military aid package, which will help our people resist Russian aggression.



I emphasized the need and urgency of continued U.S. and international support for Ukraine, including air defense and artillery… Реклама: March 16, 2024

Детали: Кулеба отметил, что во время звонка поблагодарил Блинкена за предоставленный США последний пакет помощи и подчеркнул необходимость обеспечить постоянную военную помощь со стороны США и других союзников, в частности боеприпасами для ПВО и артиллерии.

Он отметил, что говорили в частности об одобрении дополнительного финансирования на поддержку Украины. Как известно, этот вопрос еще с осени "застрял" в Конгрессе из-за споров между республиканцами и демократами относительно политики противодействия миграции на южной границе США и из-за несогласия части республиканцев, в том числе спикера Палаты представителей, дальше предоставлять Украине безвозвратную помощь.

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Прямая речь: "Мы не можем позволить России использовать задержки с помощью для дальнейшего продвижения и создания риска еще большей войны для всей Европы и всего демократического мира...

Украина за последние годы уже неоднократно демонстрировала, что, имея достаточную поддержку, может наносить России поражения на поле боя. Если США не смогут продолжить поддержку Украины, это станет серьезным ударом по лидерской роли США в мире и поставит под угрозу нацбезопасность США".

Больше деталей: Он добавил, что говорили также об ожидаемых результатах предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, который будет проходить летом этого года.

Дополнено. В опубликованном позже коммюнике американской стороны отметили, что Блинкен также подчеркнул важность того, чтобы Палата представителей быстро одобрила дополнительное финансирование для поддержки Украины.

Также он "поблагодарил Кулебу за обязательства Украины проводить антикоррупционные реформы, необходимые для продвижения евроатлантической интеграции Украины".

Что предшествовало: На этой неделе стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

На этой неделе Соединенные Штаты впервые с декабря объявили новый пакет помощи для Украины на 300 млн долларов. Как пояснили, эти средства появились в результате неожиданной экономии по контрактам из ранее профинансированных пакетов помощи.