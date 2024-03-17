"Сибирский батальйон" заявил, что поднял флаг в еще одном населенном пункте РФ

Фото, как утверждается, из села Козинка Белгородской области, Сибирский батальон

Российское добровольческое формирование "Сибирский батальйон" заявило, что совместно с Русским добровольческим корпусом подняло флаги в селе Козинка Белгородской области РФ.

Источник: Сибирский батальйон

Дословно: "Ограниченная специальна операция добровольческих сил на территории РФ продолжается.

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Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка Российской Федерации".

Детали: Батальйон опубликовал фото флагов на фоне частного сектора, однако по фото сложно определить, где оно было сделано.

Что предшествовало: 17 марта российские добровольцы заявили, что зашли в поселок Горьковский Белгородской области и захватили здание местной администрации.

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После этого российское Минобороны заявило, что расчеты ПЗРК "Верба" сбили украинский вертолет Ми-8 возле Лукашовки Сумской области, который совершал полет в направлении села Козинка Белгородской области. В Главном управлении разведки опровергли информацию российских пропагандистов, что это был вертолет Black Hawk.

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