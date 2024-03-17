"Сибирский батальйон" заявил, что поднял флаг в еще одном населенном пункте РФ
Российское добровольческое формирование "Сибирский батальйон" заявило, что совместно с Русским добровольческим корпусом подняло флаги в селе Козинка Белгородской области РФ.
Источник: Сибирский батальйон
Дословно: "Ограниченная специальна операция добровольческих сил на территории РФ продолжается.
Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка Российской Федерации".
Детали: Батальйон опубликовал фото флагов на фоне частного сектора, однако по фото сложно определить, где оно было сделано.
Что предшествовало: 17 марта российские добровольцы заявили, что зашли в поселок Горьковский Белгородской области и захватили здание местной администрации.
После этого российское Минобороны заявило, что расчеты ПЗРК "Верба" сбили украинский вертолет Ми-8 возле Лукашовки Сумской области, который совершал полет в направлении села Козинка Белгородской области. В Главном управлении разведки опровергли информацию российских пропагандистов, что это был вертолет Black Hawk.
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Предыстория:
- 12 марта бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы. Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.
- Глава РДК сообщил, что бойцы корпуса будут прилагать усилия, чтобы на приграничных с Украиной территориях никаких псевдовыборов российского диктатора Владимира Путина не было.
- Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
- Позже регион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяли, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".
- Русский добровольческий корпус", который проводит военную операцию в Белгородской и Курской областях, показал новую партию российских военнопленных и готов их обменять на встрече с губернатором.