ISW: Росія випробувала ракету "Ярс", щоб вселити страх у західну аудиторію

Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс" для того, щоб щоб вселити страх у західну аудиторію і таким чином послабити західну підтримку України.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 1 березня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська провели успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс".

Реклама:

Путін під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого також підкреслив, що Росія володіє зброєю, яка може завдати удару по країнах Заходу .

ISW продовжує оцінювати, що Кремль часто використовує ядерне брязкання, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України Заходом.

Військові аналітики кажуть, що використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами малоймовірне.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково:

"Ярс" або РС-24 – це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння РФ у 2009 році.

Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється – від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль.

Швидкість польоту ракети нібито – до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система ПРО не здатна її збити, а заряд "Ярсу" може повністю знищити невелике місто.

Ключові висновки ISW за 1 березня: