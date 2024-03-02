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ISW: Росія випробувала ракету "Ярс", щоб вселити страх у західну аудиторію

Олена ІвашківСубота, 2 березня 2024, 03:28
ISW: Росія випробувала ракету Ярс, щоб вселити страх у західну аудиторію
PC-24 Ярс, фото: Вікіпедія

Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс" для того, щоб щоб вселити страх у західну аудиторію і таким чином послабити західну підтримку України. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 1 березня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська провели успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс".

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Путін під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого також підкреслив, що Росія володіє зброєю, яка може завдати удару по країнах Заходу .

ISW продовжує оцінювати, що Кремль часто використовує ядерне брязкання, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України Заходом. 

Військові аналітики кажуть, що використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами малоймовірне.

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Довідково:

"Ярс" або РС-24 – це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння РФ у 2009 році.

Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється – від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль.

Швидкість польоту ракети нібито – до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система ПРО не здатна її збити, а заряд "Ярсу" може повністю знищити невелике місто.

Ключові висновки ISW за 1 березня:

  • Опубліковані деталі російсько-українських мирних переговорів, які відбулися в Стамбулі у квітні 2022 року, свідчать про те, що Росія послідовно прагнула до такого врегулювання свого незаконного вторгнення в Україну, за якого Україна була б нездатна захистити себе від майбутніх російських нападів - мета, яку Росія продовжує переслідувати, закликаючи до "демілітаризації" України.
  • Опубліковані деталі проекту договору свідчать про те, що Росія мала намір використати його для створення умов для майбутніх нападів на Україну, а також спонукати Захід піти на поступки щодо суверенітету України.
  • Російська влада припустила, що Кремль, ймовірно, прийняв більш широкий набір цілей щодо України в ході війни Росії проти України.
  • Президент Росії Владімір Путін у своїй промові до Федеральних зборів 29 лютого, схоже, зневажив російську еліту, тісніше зв'язавши себе з ветеранською та військовою спільнотою і отримавши похвалу від ультранаціоналістичних військових блогерів.
  • Кремлівські чиновники зустрілися з лідерами проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія 1 березня і підкреслили, що Росія підтримує Гагаузію проти "утисків" з боку Молдови, які вона вважає "гнітом".
  • Україна та Нідерланди підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку 1 березня.
  • Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та Донецька 1 березня.
  • Російська влада, ймовірно, використає щорічні бойові збори російських резервістів для підтримки криптомобілізації.

Теми: ISWвійна
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