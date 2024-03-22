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Росіяни поцілили у критичну інфраструктуру на Вінниччині і Львівщині

Ірина БалачукП'ятниця, 22 березня 2024, 07:06
Росіяни поцілили у критичну інфраструктуру на Вінниччині і Львівщині
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Росіяни уночі 22 березня поцілили в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області та в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області. 

Джерело: голови Вінницької та Львівської ОВА Сергій Борзов та Максим Козицький у Telegram  

Пряма мова Борзова: "Ворог застосував гібридну тактику БПЛА і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури".

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Пряма мова Козицького: "Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці". 

Деталі: За його словами, наразі інформації про постраждалих не надходило.

Козицький також повідомив, що у Золочівському районі Львівщини вирує пожежа у лісовому масиві.

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Теми: ракетний ударШахедВінницька областьЛьвівщина
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