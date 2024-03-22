Росіяни поцілили у критичну інфраструктуру на Вінниччині і Львівщині
Росіяни уночі 22 березня поцілили в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області та в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Джерело: голови Вінницької та Львівської ОВА Сергій Борзов та Максим Козицький у Telegram
Пряма мова Борзова: "Ворог застосував гібридну тактику БПЛА і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури".
Пряма мова Козицького: "Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці".
Деталі: За його словами, наразі інформації про постраждалих не надходило.
Козицький також повідомив, що у Золочівському районі Львівщини вирує пожежа у лісовому масиві.
"Попередньо, від падіння уламків "Шахеда", який збили наші сили ППО", − зазначив голова ОВА
Передісторія:
- Уночі 22 березня росіяни запустили "Шахеди" та крилаті ракети в сторону України, по всій території країни майже 4 години тривала повітряна тривога.
- У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, у близько 15 вибухів чули у Харкові. У місцях деяких "прильотів" спалахнули пожежі. Росіяни цілили по енергетичній структурі − у місті виникли проблеми зі світлом.
- По Запоріжжю росіяни завдали 8 ракетних ударів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що уражені об'єкти інфраструктури та постраждали цивільні будинки.
- Є влучання і в об’єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака росіян вночі 22 березня була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.