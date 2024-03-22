Росіяни поцілили у критичну інфраструктуру на Вінниччині і Львівщині

Росіяни уночі 22 березня поцілили в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області та в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Джерело: голови Вінницької та Львівської ОВА Сергій Борзов та Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Борзова: "Ворог застосував гібридну тактику БПЛА і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури".

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Пряма мова Козицького: "Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці".

Деталі: За його словами, наразі інформації про постраждалих не надходило.

Козицький також повідомив, що у Золочівському районі Львівщини вирує пожежа у лісовому масиві.

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