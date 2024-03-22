Россияне попали в критическую инфраструктуру в Винницкой и Львовской областях
Россияне ночью 22 марта попали в объект критической инфраструктуры в Винницкой области и в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.
Источник: главы Винницкой и Львовской ОВА Сергей Борзов и Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь Борзова: "Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры".
Прямая речь Козицкого: "Во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные".
Детали: По его словам, пока информация о пострадавших не поступала.
Козицкий также сообщил, что в Золочевском районе Львовской области бушует пожар в лесном массиве.
"Предварительно, от падения обломков "Шахеда", который сбили наши силы ПВО", − отметил глава ОВА.
Предыстория:
- Ночью 22 марта россияне запустили "Шахеды" и крылатые ракеты в сторону Украины, по всей территории страны почти 4 часа звучала воздушная тревога.
- В ряде регионов раздавались взрывы. В частности, около 15 взрывов слышали в Харькове. В местах некоторых "прилетов" вспыхнули пожары. Россияне целились по энергетической структуре − в городе возникли проблемы со светом.
- По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что поражены объекты инфраструктуры и пострадали гражданские дома.
- Есть попадания и в объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака россиян ночью 22 марта была нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время.