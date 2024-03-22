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Россияне попали в критическую инфраструктуру в Винницкой и Львовской областях

Ирина БалачукПятница, 22 марта 2024, 07:06
Россияне попали в критическую инфраструктуру в Винницкой и Львовской областях
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Россияне ночью 22 марта попали в объект критической инфраструктуры в Винницкой области и в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Источник: главы Винницкой и Львовской ОВА Сергей Борзов и Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Борзова: "Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры".

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Прямая речь Козицкого: "Во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные".

Детали: По его словам, пока информация о пострадавших не поступала.

Козицкий также сообщил, что в Золочевском районе Львовской области бушует пожар в лесном массиве.

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"Предварительно, от падения обломков "Шахеда", который сбили наши силы ПВО", − отметил глава ОВА.

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Темы: ракетный ударШахедВинницкая областьЛьвовщина
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