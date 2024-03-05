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Росіяни атакували з артилерії Красногорівку, один загиблий – Донецька ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 березня 2024, 14:49
Росіяни атакували з артилерії Красногорівку, один загиблий – Донецька ОВА
фото: мапи google

Російські загарбники 5 березня обстріляли з артилерії місто Красногорівка Донецької області, у результаті чого загинув літній чоловік.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії — смертельне поранення отримав 72-річний чоловік".

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Деталі: Очільник області додав, що Красногорівка вже десять років знаходиться на лінії фронту, і з кожним днем перебувати там стає все небезпечніше.

"Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!" – закликав Філашкін.

Теми: Донецька областьобстрілжертвивійна
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