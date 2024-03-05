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Шаппс про знищення "Сергєя Котова": Колись таке вважалося неможливим

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 березня 2024, 17:08
Шаппс про знищення Сергєя Котова: Колись таке вважалося неможливим
Грант Шаппс. Фото: Getty Images

Голова Міноборони Великої Британії Грант Шаппс, коментуючи знищення російського патрульного корабля "Сергєй Котов", заявив, що Чорне море більше "не є безпечним для флоту Путіна", і це донедавна "здавалося неможливим".

Джерело: британський міністр у X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, хоробрість і майстерність українських Збройних Сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими", – підкреслив він.

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Раніше повідомлялося, що у Керчі вночі 5 березня лунали вибухи, а Кримський міст був перекритий понад вісім годин. 

Головне управління розвідки Міноборони офіційно заявило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потопили російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергєй Котов".

Внаслідок атаки морськими дронами російського корабля "Сергій Котов" є загиблі та поранені, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Теми: Велика БританіявійнаУкраїнаЧФ Росії
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