Шаппс об уничтожении "Сергея Котова": Когда-то такое считалось невозможным

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс, комментируя уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов", заявил, что Черное море больше "не является безопасным для флота Путина", и это до недавнего времени "казалось невозможным".

Источник: британский министр в X, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Теперь, когда Запад поддержал Украину, это не вызывает сомнений. Если мы дадим им то, что им нужно, храбрость и мастерство украинских Вооруженных Сил могут разблокировать победы, которые когда-то считались невозможными", – подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что в Керчи ночью 5 марта звучали взрывы, а Крымский мост был перекрыт более восьми часов.

Главное управление разведки Минобороны официально заявило, что в результате атаки украинских беспилотников Magura V5 потопили российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.