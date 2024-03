Боррель про удар по Одесі: Путіну байдуже на будь-які норми

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що російський ракетний удар по Одесі під час перебування там лідерів Греції та України – чергове свідчення того, що Москві байдуже до правил.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Борреля

Деталі: "Безвідповідальна повітряна атака на Одесу коли там перебували президент України Володимир Зеленський і прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс, щоб вшанувати загиблих внаслідок влучання дрона у житловий будинок 2 березня, вкотре доводить, що Путіну байдуже на будь-які норми і він хоче ескалації", – заявив головний дипломат ЄС.

The reckless air attack on Odesa when President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis were visiting, to pay tribute to the victims of the March 2 drone strike on a residential building, proves again Putin's disregard for any norms and his willingness to escalate.