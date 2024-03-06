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Боррель про удар по Одесі: Путіну байдуже на будь-які норми

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 22:35
Боррель про удар по Одесі: Путіну байдуже на будь-які норми
Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Getty Images

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що російський ракетний удар по Одесі під час перебування там лідерів Греції та України – чергове свідчення того, що Москві байдуже до правил.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Борреля 

Деталі: "Безвідповідальна повітряна атака на Одесу коли там перебували президент України Володимир Зеленський і прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс, щоб вшанувати загиблих внаслідок влучання дрона у житловий будинок 2 березня, вкотре доводить, що Путіну байдуже на будь-які норми і він хоче ескалації", – заявив головний дипломат ЄС. 

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Нагадаємо, грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав. 

ВІДЕО ДНЯ

На інцидент майже одразу відреагували топ-посадовці Євросоюзу. Очільник Євроради Шарль Мішель назвав російську атаку "ще більш ницою, ніж зазвичай", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала її підлою

Теми: ЄСОдеса
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