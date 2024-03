Боррель об ударе по Одессе: Путину безразличны любые нормы

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российский ракетный удар по Одессе во время пребывания там лидеров Греции и Украины – очередное свидетельство того, что Москве безразлично к правилам.

Источник: "Европейская правда", таким комментарием Боррель отреагировал на новости о том, что по Одессе попала российская ракета совсем рядом с местом, где в то время были лидеры.

Детали: "Безответственная воздушная атака на Одессу когда там находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис, чтобы почтить погибших в результате попадания дрона в жилой дом 2 марта, в очередной раз доказывает, что Путину безразлично на любые нормы и он хочет эскалации", – заявил главный дипломат ЕС.

The reckless air attack on Odesa when President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis were visiting, to pay tribute to the victims of the March 2 drone strike on a residential building, proves again Putin's disregard for any norms and his willingness to escalate.