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Кулеба летить до Гааги, де обговорюватимуть трибунал для Росії

Марія Ємець, Тетяна ОлійникПонеділок, 1 квітня 2024, 23:14
Кулеба летить до Гааги, де обговорюватимуть трибунал для Росії
Дмитро Кулеба. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ України у вівторок 2 квітня перебуватиме з візитом у Гаазі, де проведе низку зустрічей та візьме участь у конференції щодо забезпечення покарання Росії за злочини, скоєні у війні проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС

Деталі: Під час візиту до Гааги Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з нідерландською колегою Ханке Брейнс Слот.

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Також він візьме участь в міністерській конференції "Відновлення справедливості для України", де обговорюватимуть результати документування та розслідування злочинів, вчинених російськими окупантами на території України. 

"Особлива увага буде зосереджена також на подальших кроках на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – зазначили в МЗС. 

На конференції будуть присутні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, президент Євроюсту, представники Міжнародного реєстру збитків внаслідок агресії РФ проти України (RD4U), Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) та інші.

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Як вже анонсували, з 2 квітня Реєстр збитків внаслідок російської агресії почне приймати перші заявки. Пріоритетною категорією визначили українців, у яких зруйноване або серйозно пошкоджене житло. 

Раніше у інтерв’ю "ЄП" Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, розповів, у який спосіб будуть домагатися від Росії коштів для виплати компенсацій українцям.

Читайте також інтерв'ю з правозахисником Олександром Павліченком: "У Гаазі буде максимум шість справ про російські злочини. Доведеться обирати найважливіше".

Теми: Гаазький трибуналКулеба ДмитроРосія
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