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Поліція показала перші хвилини після удару по Чернігову

Анастасія ПроцСереда, 17 квітня 2024, 15:16
Поліція показала перші хвилини після удару по Чернігову
Фото: ДСНС

Поліцейські оприлюднили відео перших хвилин після ракетного удару по Чернігову. Наразі відомо про 14 загиблих та 61 травмовану людину, серед яких троє дітей.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Пряма мова Білошицького: "Пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури, будівлю вишу, лікарню, 16 житлових багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста".

Деталі: Повідомляється, що на місці працюють всі профільні служби. Поліція надає допомогу постраждалим, супроводжує карети швидкої допомоги, регулює рух та здійснює охорону місця події. Очільник Чернігівської ОВА зазначив, що станом на 14:30 пошуково-рятувальна операція триває. 

"Наразі відомо про 14 загиблих та 61 травмовану людину, серед яких троє дітей. Постраждали зокрема працівники вишу та медичної установи".

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Теми: Чернігівракетний ударжертви
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