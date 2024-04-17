Поліція показала перші хвилини після удару по Чернігову
Поліцейські оприлюднили відео перших хвилин після ракетного удару по Чернігову. Наразі відомо про 14 загиблих та 61 травмовану людину, серед яких троє дітей.
Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус
Пряма мова Білошицького: "Пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури, будівлю вишу, лікарню, 16 житлових багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста".
Перші хвилини після ранкової ракетної атаки росіян по Чернігову
ВІДЕО: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький pic.twitter.com/EbydDZLoLOРеклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 17, 2024
Деталі: Повідомляється, що на місці працюють всі профільні служби. Поліція надає допомогу постраждалим, супроводжує карети швидкої допомоги, регулює рух та здійснює охорону місця події. Очільник Чернігівської ОВА зазначив, що станом на 14:30 пошуково-рятувальна операція триває.
"Наразі відомо про 14 загиблих та 61 травмовану людину, серед яких троє дітей. Постраждали зокрема працівники вишу та медичної установи".
Передісторія:
- Вранці 17 квітня влада України оголосила повітряну тривогу у низці областей через загрозу російських ракетних ударів.
- Окупанти атакували Чернігів трьома ракетами. Били по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури.
- Спершу повідомлялося про 4 загиблих, але їх кількість почала зростати, коли рятувальники почали розбирати завали. Наразі відомо про 14 загиблих та щонайменше 60 поранених. Ще, за даними правоохоронців, 6 людей зникли безвісти після ракетного удару РФ по Чернігову.
- Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер".