Полиция показала первые минуты после удара по Чернигову
Полицейские обнародовали видео первых минут после ракетного удара по Чернигову. Известно о 14 погибших и 61 травмированном человеке, среди которых трое детей.
Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус
Прямая речь Билошицкого: "Повреждены объекты социальной инфраструктуры, здание вуза, больница, 16 жилых многоэтажек в одном из микрорайонов города".
Перші хвилини після ранкової ракетної атаки росіян по Чернігову— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 17, 2024
ВІДЕО: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький pic.twitter.com/EbydDZLoLO
Детали: Сообщается, что на месте работают все профильные службы. Полиция оказывает помощь пострадавшим, сопровождает кареты скорой помощи, регулирует движение и осуществляет охрану места происшествия. Глава Черниговской ОВА отметил, что по состоянию на 14:30 поисково-спасательная операция продолжается.
"Сейчас известно о 14 погибших и 61 травмированном человеке, среди которых трое детей. Пострадали в частности работники вуза и медицинского учреждения".
Предыстория:
- Утром 17 апреля власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы российских ракетных ударов.
- Оккупанты атаковали Чернигов тремя ракетами. Били по объектам гражданской и социальной инфраструктуры.
- Сначала сообщалось о 4 погибших, но их количество начало расти, когда спасатели начали разбирать завалы. Сейчас известно о 14 погибших и по меньшей мере 60 раненых. Еще, по данным правоохранителей, 6 человек пропали без вести после ракетного удара РФ по Чернигову.
- Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".