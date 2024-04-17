Полиция показала первые минуты после удара по Чернигову

Полицейские обнародовали видео первых минут после ракетного удара по Чернигову. Известно о 14 погибших и 61 травмированном человеке, среди которых трое детей.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь Билошицкого: "Повреждены объекты социальной инфраструктуры, здание вуза, больница, 16 жилых многоэтажек в одном из микрорайонов города".

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Перші хвилини після ранкової ракетної атаки росіян по Чернігову



ВІДЕО: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький pic.twitter.com/EbydDZLoLO — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 17, 2024

Детали: Сообщается, что на месте работают все профильные службы. Полиция оказывает помощь пострадавшим, сопровождает кареты скорой помощи, регулирует движение и осуществляет охрану места происшествия. Глава Черниговской ОВА отметил, что по состоянию на 14:30 поисково-спасательная операция продолжается.

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"Сейчас известно о 14 погибших и 61 травмированном человеке, среди которых трое детей. Пострадали в частности работники вуза и медицинского учреждения".

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