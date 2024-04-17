У Чернігові оголосили 18 квітня днем жалоби
Середа, 17 квітня 2024, 16:15
В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що 18 квітня у Чернігові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту в середу.
Джерело: Ломако у Telegram
Пряма мова: "18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня. Підписав відповідне розпорядження".
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Деталі: Повідомляється, що остаточна кількість жертв ще встановлюється, пошуково-рятувальна операція триває.
"Станом на зараз маємо, на жаль, вже 15 загиблих та 61 постраждалого, серед яких троє дітей".
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Також Ломако висловив співчуття рідним загиблих.
Передісторія
- Вранці 17 квітня влада України оголосила повітряну тривогу у низці областей через загрозу російських ракетних ударів.
- Окупанти атакували Чернігів трьома ракетами. Били по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури.
- Спершу повідомлялося про 4 загиблих, але їх кількість почала зростати, коли рятувальники почали розбирати завали. Наразі відомо про 15 загиблих та щонайменше 60 поранених. Ще, за даними правоохоронців, 6 людей зникли безвісти після ракетного удару РФ по Чернігову.
- Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер".