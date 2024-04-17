У Чернігові оголосили 18 квітня днем жалоби

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що 18 квітня у Чернігові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту в середу.

Джерело: Ломако у Telegram

Пряма мова: "18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня. Підписав відповідне розпорядження".

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Деталі: Повідомляється, що остаточна кількість жертв ще встановлюється, пошуково-рятувальна операція триває.

"Станом на зараз маємо, на жаль, вже 15 загиблих та 61 постраждалого, серед яких троє дітей".

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Також Ломако висловив співчуття рідним загиблих.

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