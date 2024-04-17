В Чернигове объявили 18 апреля днем траура

И.о. городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил, что 18 апреля в Чернигове объявили днем траура по погибшим в результате российских ракетных ударов по городу в среду.

Источник: Ломако в Telegram

Прямая речь: "18 апреля в Чернигове объявлено Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ 17 апреля. Подписал соответствующее распоряжение".

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Детали: Сообщается, что окончательное количество жертв еще устанавливается, поисково-спасательная операция продолжается.

"По состоянию на сейчас имеем, к сожалению, уже 15 погибших и 61 пострадавшего, среди которых трое детей".

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Также Ломако выразил соболезнования родным погибших.

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