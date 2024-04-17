В Чернигове объявили 18 апреля днем траура
Среда, 17 апреля 2024, 16:15
И.о. городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил, что 18 апреля в Чернигове объявили днем траура по погибшим в результате российских ракетных ударов по городу в среду.
Источник: Ломако в Telegram
Прямая речь: "18 апреля в Чернигове объявлено Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ 17 апреля. Подписал соответствующее распоряжение".
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Детали: Сообщается, что окончательное количество жертв еще устанавливается, поисково-спасательная операция продолжается.
"По состоянию на сейчас имеем, к сожалению, уже 15 погибших и 61 пострадавшего, среди которых трое детей".
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Также Ломако выразил соболезнования родным погибших.
Предыстория:
- Утром 17 апреля власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы российских ракетных ударов.
- Оккупанты атаковали Чернигов тремя ракетами. Били по объектам гражданской и социальной инфраструктуры.
- Сначала сообщалось о 4 погибших, но их количество начало расти, когда спасатели начали разбирать завалы. Сейчас известно о 15 погибших и по меньшей мере 60 раненых. Еще, по данным правоохранителей, 6 человек пропали без вести после ракетного удара РФ по Чернигову.
- Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".