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Російський удар по Чернігову: 36 людей у лікарні, 12 з них − важкі

Ірина БалачукЧетвер, 18 квітня 2024, 09:45
Російський удар по Чернігову: 36 людей у лікарні, 12 з них − важкі
Фото ДСНС

12 поранених у результаті російського удару по Чернігову вранці 17 квітня перебувають у лікарнях у важкому стані, загалом госпіталізовані 37 постраждалих.

Джерело: начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський в ефірі марафону новин

Пряма мова Брижинського: "Станом на 9 ранку пошуково-рятувальна операція завершена. Нам відомо про 18 загиблих. 78 осіб звернулися за медичною допомогою, з них 37 осіб перебувають стаціонарному лікуванні. 12 людей у важкому стані".

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Деталі: За його словами, загалом у результаті удару пошкоджені 28 будинків − 419 квартир, один будинок зруйнований повністю.

"Усі відповідні служби надають допомогу мешканцям. Вчора відновили газо- водопостачання та світло. Роботи тривають", − підсумував Брижинський.

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Теми: Чернігівракетний удар
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