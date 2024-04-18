Російський удар по Чернігову: 36 людей у лікарні, 12 з них − важкі
12 поранених у результаті російського удару по Чернігову вранці 17 квітня перебувають у лікарнях у важкому стані, загалом госпіталізовані 37 постраждалих.
Джерело: начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський в ефірі марафону новин
Пряма мова Брижинського: "Станом на 9 ранку пошуково-рятувальна операція завершена. Нам відомо про 18 загиблих. 78 осіб звернулися за медичною допомогою, з них 37 осіб перебувають стаціонарному лікуванні. 12 людей у важкому стані".
Деталі: За його словами, загалом у результаті удару пошкоджені 28 будинків − 419 квартир, один будинок зруйнований повністю.
"Усі відповідні служби надають допомогу мешканцям. Вчора відновили газо- водопостачання та світло. Роботи тривають", − підсумував Брижинський.
Передісторія:
- Вранці 17 квітня влада України оголосила повітряну тривогу у низці областей через загрозу російських ракетних ударів.
- Окупанти атакували Чернігів трьома ракетами. Били по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури.
- Спершу повідомлялося про 4 загиблих, але їх кількісь почала зростати, коли рятувальники почали розбирати завали. Станом на обідню пору 17 квітня повідомлялося про 17 загиблих та щонайменше 60 поранених у результаті удару росіян по Чернігову. На ранок 18 квітня стало відомо, що кількість жертв зросла до 18.
- Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер".