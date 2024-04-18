Российский удар по Чернигову: 36 человек в больнице, 12 из них − тяжелые
12 раненых в результате российского удара по Чернигову утром 17 апреля находятся в больницах в тяжелом состоянии, всего госпитализированы 37 пострадавших.
Источник: начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский в эфире марафона новостей
Прямая речь Брижинского: "По состоянию на 9 утра поисково-спасательная операция завершена. Нам известно о 18 погибших. 78 человек обратились за медицинской помощью, из них 37 человек находятся на стационарном лечении. 12 человек в тяжелом состоянии".
Детали: По его словам, всего в результате удара повреждены 28 домов − 419 квартир, один дом разрушен полностью.
"Все соответствующие службы оказывают помощь жителям. Вчера восстановили газо- водоснабжение и свет. Работы продолжаются", − подытожил Брижинский.
Предыстория:
- Утром 17 апреля власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы российских ракетных ударов.
- Оккупанты атаковали Чернигов тремя ракетами. Били по объектам гражданской и социальной инфраструктуры, сообщалось, что есть погибшие и раненые.
- Сначала сообщалось о 4 погибших, но их количество начало расти, когда спасатели начали разбирать завалы. По состоянию на обеденное время 17 апреля сообщалось о 17 погибших и по меньшей мере 60 раненых в результате удара россиян по Чернигову. На утро 18 апреля стало известно, что количество жертв возросло до 18.
- Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".