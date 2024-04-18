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Российский удар по Чернигову: 36 человек в больнице, 12 из них − тяжелые

Ирина БалачукЧетверг, 18 апреля 2024, 09:45
Российский удар по Чернигову: 36 человек в больнице, 12 из них − тяжелые
Фото ГСЧС

12 раненых в результате российского удара по Чернигову утром 17 апреля находятся в больницах в тяжелом состоянии, всего госпитализированы 37 пострадавших.

Источник: начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский в эфире марафона новостей

Прямая речь Брижинского: "По состоянию на 9 утра поисково-спасательная операция завершена. Нам известно о 18 погибших. 78 человек обратились за медицинской помощью, из них 37 человек находятся на стационарном лечении. 12 человек в тяжелом состоянии".

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Детали: По его словам, всего в результате удара повреждены 28 домов − 419 квартир, один дом разрушен полностью.

"Все соответствующие службы оказывают помощь жителям. Вчера восстановили газо- водоснабжение и свет. Работы продолжаются", − подытожил Брижинский.

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Темы: Черниговракетный удар
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