Валять з ніг і б’ють по голові: у Білорусі показали затримання "агентів СБУ"

У Білорусі показали фільм про "зачистку" КДБ на півдні країни, під час якої силовики затримали "диверсантів та агентів спецслужб України" й похизувалися жорстоким побиттям підозрюваних.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на незалежне білоруське видання Zerkalo

Деталі: На відео про січневі події 2024 року, коли КДБ затримав 12 мешканців Дрогичинського району, можна побачити, як силовики б'ють затриманих, які чинять опір, валять їх із ніг і продовжують лупцювати.

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У сюжеті крупним планом показали, як по голові б'ють людину, що вже лежить на землі зі зв'язаними руками.

"Ось так жорстко, не церемонячись, у таких умовах наші спецслужби, спираючись на закон, керуються поточною бойовою обстановкою", – йдеться в сюжеті.

У фільмі заявили, що оскільки затримані "нелегально через кордон забирали вибухівку, робили схованки на території Білорусі та були агентами українських спецслужб", то вони не заслуговують на "жодну жалість".

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У сюжеті також показали затриманого Дмитра Капузу, який лежить на снігу із закривавленою ногою, та пояснили дії силовиків тим, що він "чинив активний опір, намагався сховатися та створював загрозу для життя співробітників КДБ".

Автори фільму заявили, що "за завданням СБУ" той переправляв з України мішки з вибухівкою і ховав у схованках, за що отримував готівку в "американській валюті".

Водночас Капуза назвав суму в 150 євро, яку йому нібито обіцяли за одну із закладок. Крім того, за звинуваченням у тероризмі КДБ затримав його дружину Ольгу, яка нібито фотографувала закладки чоловіка та разом із геолокацією відправляла в Україну.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час перебування на ділянці, де проводиться перевірка бойової готовності військ, наказав "не церемонитися" з порушниками кордону і знищувати їх.

Перед цим Лукашенко заявив, що на кордоні з Україною "затримали диверсантів". Також 31 січня у Білорусі повідомили про затримання співробітниками КДБ офіцера запасу, який, як стверджують, нібито працював на спецслужби України.

Нагадаємо, білоруський КДБ 23 січня провів масові рейди проти колишніх політв'язнів і родичів теперішніх політичних бранців. Наступного дня рейди продовжувались.

У постановах силовиків фігурували статті про фінансування екстремістських формувань та участь у них. Білоруські правозахисники повідомили про десятки затриманих.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила нещодавню хвилю рейдів і арештів у Білорусі.