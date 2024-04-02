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Валят с ног и бьют по голове: в Беларуси показали задержание "агентов СБУ"

Андрей Синявский, Анастасия ПроцВторник, 2 апреля 2024, 11:35
Валят с ног и бьют по голове: в Беларуси показали задержание агентов СБУ
Скриншот видео ОНТ

В Беларуси показали фильм о "зачистке" КГБ на юге страны, во время которой силовики задержали "диверсантов и агентов спецслужб Украины" и похвастались жестоким избиением подозреваемых.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на независимое белорусское издание Zerkalo

Детали: На видео о январских событиях 2024 года, когда КГБ задержал 12 жителей Дрогичинского района, можно увидеть, как силовики бьют задержанных, которые сопротивляются, валят их с ног и продолжают избивать.

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В сюжете крупным планом показали, как по голове бьют человека, который уже лежит на земле со связанными руками.

"Вот так жестко, не церемонясь, в таких условиях наши спецслужбы, опираясь на закон, руководствуются текущей боевой обстановкой", – говорится в сюжете.

В фильме заявили, что поскольку задержанные "нелегально через границу забирали взрывчатку, делали тайники на территории Беларуси и были агентами украинских спецслужб", то они не заслуживают "никакой жалости".

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В сюжете также показали задержанного Дмитрия Капузу, который лежит на снегу с окровавленной ногой, и объяснили действия силовиков тем, что он "оказывал активное сопротивление, пытался скрыться и создавал угрозу для жизни сотрудников КГБ".

Авторы фильма заявили, что "по заданию СБУ" тот переправлял из Украины мешки со взрывчаткой и прятал в тайниках, за что получал наличные в "американской валюте".

В то же время Капуза назвал сумму в 150 евро, которую ему якобы обещали за одну из закладок. Кроме того, по обвинению в терроризме КГБ задержал его жену Ольгу, которая якобы фотографировала закладки мужа и вместе с геолокацией отправляла в Украину.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время пребывания на участке, где проводится проверка боевой готовности войск, приказал "не церемониться" с нарушителями границы и уничтожать их.

Перед этим Лукашенко заявил, что на границе с Украиной "задержали диверсантов". Также 31 января в Беларуси сообщили о задержании сотрудниками КГБ офицера запаса, который, как утверждают, якобы работал на спецслужбы Украины.

Напомним, белорусский КГБ 23 января провел массовые рейды против бывших политзаключенных и родственников нынешних политических пленников. На следующий день рейды продолжались.

В постановлениях силовиков фигурировали статьи о финансировании экстремистских формирований и участии в них. Белорусские правозащитники сообщили о десятках задержанных.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила недавнюю волну рейдов и арестов в Беларуси.



Темы: Беларусь
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