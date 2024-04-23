Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Суд виніс вирок солдату-строковику, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі в 2022 році

Валентина РоманенкоВівторок, 23 квітня 2024, 12:54
Суд виніс вирок солдату-строковику, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі в 2022 році
фото ДБР

Довічне позбавлення волі отримав нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, ДБР

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України.

Реклама:

Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.

Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі".

Деталі: В ОГП кажуть, що в суді засуджений свою провину визнав повністю.

ВІДЕО ДНЯ

Прокурори в суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" у Дніпрі.

Уночі він викрав зброю зі зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю.

Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів.

На вирок суду Рябчук очікував під вартою.

За даними ДБР, під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву.

Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення. Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів, вважає слідство.

Вказано, що  в межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів із психікою і діяв цілковито свідомо.

Передісторія: 

  • В ніч на 27 січня 2022 року на території заводу "Південмаш" у Дніпрі нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. О 9:30 того ж дня солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва НГУ, що призвела до трагедії.
  • У ЗМІ потрапило відео опитування правоохоронцями затриманого, на яких Рябчук розповідав хронологію своїх дій. 
  • Рябчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У своїй промові в суді солдат попросив вибачення у жертв свого злочину та визнав свою провину. Згодом нацгвардієць Рябчук відмовився від своїх попередніх свідчень.
  • Справа Рябчука пішла до суду в жовтні 2022 року.

Теми: Нацгвардія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Уночі збито 21 з 34 ракет окупантів

ДТЕК: Росія серйозно пошкодила обладнання чотирьох ТЕС, є постраждалі

ISW оцінив можливості України звільнити всю свою територію від окупантів

оновленоРосіяни запускали ракети: було оголошено масштабну повітряну тривогу

Іспанія на "Рамштайні" підтвердила плани відправити Україні ракети до Patriot

відео, оновленоНетверезий голова райдержадміністрації Броварів збив чотирьох людей

Усі новини...
Нацгвардія
Вирви посеред обпалених дерев: Нацгвардія показала стан ботанічного заказника на Луганщині
Штурмував позиції ЗСУ на мопеді: біля Урожайного взяли в полон окупанта
Всеволод Кожемяко: Сирський строгий. Ніколи не кричить, а спокійно може прибити "зальотчика" до підлоги
Останні новини
11:17
Глава МЗС Чехії пояснив Будапешту, чому треба підтримувати Україну
11:00
фотоПівдень Марса заполонили чорні "павуки". Що це за явище
10:58
відеоВибухи на двох НПЗ на Кубані є наслідками полювання дронів СБУ – джерело
10:44
відеоВоїни ГУР знищили російський новітній "Подльот" за 700 мільйонів
10:33
У школах Фінляндії почали відмовлятись від підносів з екологічною метою
10:21
На війні загинув український ексжурналіст
10:06
У Польщі хочуть поговорити з Україною про студентів-українців на тлі обмежень Києва
09:45
Росія вночі атакувала два енергетичні об’єкти на Львівщині, почалися пожежі
09:22
У США заявили про зміну своєї політики до Грузії, якщо ті схвалять закон про "іноагентів"
09:06
У Фінляндії заявили, що витік метану з "Північних потоків" навряд чи матиме вплив на клімат
Усі новини...
Реклама: