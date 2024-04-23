Суд виніс вирок солдату-строковику, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі в 2022 році

Довічне позбавлення волі отримав нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, ДБР

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України.

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Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.

Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі".

Деталі: В ОГП кажуть, що в суді засуджений свою провину визнав повністю.

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Прокурори в суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" у Дніпрі.

Уночі він викрав зброю зі зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю.

Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів.

На вирок суду Рябчук очікував під вартою.

За даними ДБР, під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву.

Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення. Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів, вважає слідство.

Вказано, що в межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів із психікою і діяв цілковито свідомо.

Передісторія: