Суд виніс вирок солдату-строковику, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі в 2022 році
Довічне позбавлення волі отримав нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, ДБР
Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України.
Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.
Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі".
Деталі: В ОГП кажуть, що в суді засуджений свою провину визнав повністю.
Прокурори в суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" у Дніпрі.
Уночі він викрав зброю зі зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю.
Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів.
На вирок суду Рябчук очікував під вартою.
За даними ДБР, під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву.
Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення. Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів, вважає слідство.
Вказано, що в межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів із психікою і діяв цілковито свідомо.
Передісторія:
- В ніч на 27 січня 2022 року на території заводу "Південмаш" у Дніпрі нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. О 9:30 того ж дня солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
- Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва НГУ, що призвела до трагедії.
- У ЗМІ потрапило відео опитування правоохоронцями затриманого, на яких Рябчук розповідав хронологію своїх дій.
- Рябчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У своїй промові в суді солдат попросив вибачення у жертв свого злочину та визнав свою провину. Згодом нацгвардієць Рябчук відмовився від своїх попередніх свідчень.
- Справа Рябчука пішла до суду в жовтні 2022 року.