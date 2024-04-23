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Суд вынес приговор солдату-срочнику, расстрелявшему нацгвардейцев в Днепре в 2022 году

Валентина РоманенкоВторник, 23 апреля 2024, 12:54
Суд вынес приговор солдату-срочнику, расстрелявшему нацгвардейцев в Днепре в 2022 году
фото ГБР

Пожизненное лишение свободы получил нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял своих сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, ГБР

Дословно: "По публичному обвинению прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона вынесен приговор солдату-срочнику Нацгвардии Украины.

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Суд признал его виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием.

Нацгвардейцу назначено наказание – пожизненное лишение свободы".

Детали: В ОГП говорят, что в суде осужденный свою вину признал полностью.

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Прокуроры в суде доказали, что 27 января 2022 года военнослужащий был включен в состав караула, охранявшего территорию государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" в Днепре.

Ночью он похитил оружие из оружейной и открыл огонь. В результате стрельбы погибли четверо его сослуживцев и работница предприятия. Еще пятеро нацгвардейцев получили ранения различной степени тяжести.

После совершенного стрелок скрылся с места несения службы, с собой забрал оружие.

Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Приговор суда Рябчук ожидал под стражей.

По данным ГБР, во время срочной службы осужденный имел конфликт с другими военнослужащими. Несколько раз он был свидетелем ссор, о которых докладывал руководству.

Из-за этого у других военных сформировалось к нему негативное отношение. После очередного словесного спора он решил убить тех, кто не разделял его мыслей и взглядов, считает следствие.

Указано, что в рамках уголовного производства были проведены десятки экспертиз, в том числе стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что солдат не имел расстройств с психикой и действовал полностью сознательно.

Предыстория:

  • В ночь на 27 января 2022 года на территории завода "Южмаш" в Днепре нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. В 9:30 того же дня солдата-убийцу задержали патрульные полицейские. 
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства НГУ, которая привела к трагедии.
  • В СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного стрелка, на котором Рябчук рассказывал хронологию своих действий. 
  • Рябчуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. В своей речи в суде солдат попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину. Позже нацгвардеец Рябчук отказался от своих предыдущих показаний.
  • Дело Рябчука пошло в суд в октябре 2022 года.

Темы: Нацгвардия
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