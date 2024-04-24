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ВРП схвалила звільнення судді Тандира, який збив на смерть нацгвардійця 

Анастасія ПроцСереда, 24 квітня 2024, 14:55
ВРП схвалила звільнення судді Тандира, який збив на смерть нацгвардійця 
ОЛЕКСІЙ ТАНДИР. ФОТО З FACEBOOK МАКАРІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

24 квітня Вища рада правосуддя застосувала дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади до судді Олексія Тандира, який у травні 2023 року збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту.  

Джерело: Вища рада правосуддя 

Дослівно: "24 квітня 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади".

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Деталі: Повідомляється, що у разі ухвалення такого рішення суддя автоматично вважається тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Передісторія

  • В ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
  • Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.
  • ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.
  • Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.
  • 11 квітня 2024 року на засіданні Вищої ради правосуддя показали відео з місця смертельного ДТП за участі судді Олексія Тандира.

Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві

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Теми: суд
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