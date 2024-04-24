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ВСП одобрил увольнение судьи Тандыра, сбившего насмерть нацгвардейца

Анастасия ПроцСреда, 24 апреля 2024, 14:55
ВСП одобрил увольнение судьи Тандыра, сбившего насмерть нацгвардейца
АЛЕКСЕЙ ТАНДЫР. ФОТО ИЗ FACEBOOK МАКАРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА

24 апреля Высший совет правосудия применил дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности к судье Алексею Тандыру, который в мае 2023 года сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту.  

Источник: Высший совет правосудия 

Дословно: "24 апреля 2024 года Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности".

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Детали: Сообщается, что в случае принятия такого решения судья автоматически считается временно отстраненным от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Предыстория:

В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.

ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов, позже образцы отобрали.

Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

11 апреля 2024 года на заседании Высшего совета правосудия показали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра.

Знать больше: Отец троих детей. Что известно о 23-летнем нацгвардейце, которого насмерть сбил судья в Киеве

Темы: суд
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