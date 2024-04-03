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Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб

Ірина БалачукСереда, 3 квітня 2024, 07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти атакують на семи напрямках, найгарячіше минулої доби було на Новопавлівському, загалом за добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Ворог завдав 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах… Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 4 БпЛА було знищено".

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Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине, Олександрівка, Новоселиця, Краснопілля Сумської області; Синьківка, Липці Харківської області; Білогорівка, Верхньокам’янське Луганської області; Терни, Ямполівка, Григорівка, Ступочки, Бердичі, Курдюмівка, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

З артилерії окупанти обстріляли понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де росіяни за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області, де окупанти намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − минулої доби атакували 8 разів.

Водночас авіація Сил оборони минулої доби завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню окупантів.

Теми: Донецька областьХерсонська областьХарківська областьГенштаб
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