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ЗМІ: У ДТП в Італії загинула 21-річна модель з Одеси

Марія Ємець, Олена ІвашківП'ятниця, 5 квітня 2024, 05:54
ЗМІ: У ДТП в Італії загинула 21-річна модель з Одеси
ДТП в Італії, фото: La Repubblica

Італійські ЗМІ пишуть, що 21-річна українка з Одеси загинула у гучній ДТП в провінції П’ємонт, що сталася цієї неділі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica

Деталі: Аварія сталася вдень на трасі в північному регіоні Італії П’ємонт, між містами Івреа і Сантіа. Водій автомобіля Ferrari Gtc4, що рухався на велетенській швидкості, близько 200 км/год, не впорався з керуванням, авто врізалося в огорожу, після чого розірвалося на шматки і загорілося.

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фото: La Repubblica
Фото: La Repubblica

З’ясувалося, що за кермом був 40-річний косовський діджей Хісні Кестай, відомий під псевдонімом Dj Style Q. Останнім часом він проживав у Швейцарії в місті Вільнев, а його двоє дітей і дружина – у Косові. 

Експертиза ДНК другої загиблої людини ще триває, проте, за даними ЗМІ, у поліції впевнені, що це 21-річна українка Анна Краєвська родом з Одеси, яка останнім часом також жила у Швейцарії. 

Фото: La Repubblica
Фото: La Repubblica

Друзі у Швейцарії повідомили поліції про її зникнення після того, як дівчина перестала виходити на зв’язок, а швейцарські правоохоронці звернулися із запитом до італійських. 

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Теми: ДТПІталія
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