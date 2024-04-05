Естонська розвідка: У наступні тижні в Україні зросте інтенсивність бойових дій

Розвідники Естонії прогнозують, що найближчими тижнями в Україні може збільшитися інтенсивність бойових дій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: За даними Розвідувального центру Сил оборони Естонії, через поліпшені погодні умови та прохідність російська армія збільшила кількість механізованих підрозділів. Вони також розпочали реорганізацію військ на всій лінії фронту.

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На думку естонської розвідки, через це може зрости загроза військових дій на північному сході України. На північному напрямку ЗС РФ продовжують терористичні бомбардування, а також саботажну діяльність. Ведеться активне мінування територій.

Як зазначається, Україна продовжує завдавати глибоких ударів по російських нафтопереробних комплексах, показуючи тим самим здатність вражати цілі в глибокому тилу. До теперішнього часу українська діяльність має системний характер і створює умови для ізоляції Криму в майбутньому, наголошується у зведенні розвідцентру.

На Луганському напрямку ЗС РФ утримують тиск на лінії Куп'янськ-Макіївка-Сіверськ. З метою взяти під контроль берегову лінію річки Жеребець, збройні підрозділи РФ продовжують наступальні дії на Макіївському напрямку в районі населеного пункту Терни. Попри те, що ЗС РФ утримують ініціативу, значних успіхів досягнуто не було.

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На лінії фронту в Авдіївському районі істотних змін не спостерігається. Однак він, як і раніше, залишається основним напрямком наступальних дій ЗС РФ. Незначним можна вважати їхнє просування на захід від міста Бахмут. Також посилився тиск у бік населеного пункту Часів Яр, однак без особливих успіхів. На заході та південному заході від Донецька ЗС РФ утримують тиск і шукають слабкі місця в українській обороні.

У районі Работиного Росія послабила тиск.

Збройні сили України також продовжують утримувати плацдарм на східному березі Дніпра, зазначено у зведенні розвідцентру.

Напередодні розвідка Великої Британії розповіла, що Росія збільшила кількість атак на Новопавлівському напрямку, де не досягає успіху.

Раніше британська розвідка розповіла про невдалі спроби Росії замаскувати свої військові об'єкти, щоб завадити Україні знищити їх.