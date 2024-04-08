На Одещині російський "Шахед" влучив у логістично-транспортний об'єкт
Під час нічної атаки ворожих "Шахедів" були пошкоджені логістично-транспортний об'єкт та АЗС в Одеській області.
Джерело: Сили оборони півдня
Дослівно: "На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються.
Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали".
Деталі: Військові уточнили, що вночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах.
Під прицілом ворога була критична інфраструктура.
"Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин", – зазначають Сили оборони півдня.
І додають, що в їхній операційній зоні вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збили на Одещині, 2 – на Миколаївщині, 1 – на Кіровоградщині.