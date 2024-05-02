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16-річного хлопця та його родину повернули з окупованої Херсонщини

Анастасія ПроцЧетвер, 2 травня 2024, 11:56
16-річного хлопця та його родину повернули з окупованої Херсонщини
фото: “Save Ukraine”

На підконтрольну Україні територію волонтери організації "Save Ukraine" повернули 16-річного хлопця та його родину. 

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Деталі: Повідомляється, що наразі родина у безпечному місці, про них турбуються лікарі та психологи.

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Нагадаємо: 1 травня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну дівчинку та двох хлопчиків з тимчасово окупованої Херсонщини. Загалом з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.

Теми: Херсонська областьокупаціядіти
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