Четверг, 2 мая 2024, 11:56
На подконтрольную Украине территорию волонтеры организации "Save Ukraine" вернули 16-летнего парня и его семью.
Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин
Детали: Сообщается, что сейчас семья в безопасном месте, о них беспокоятся врачи и психологи.
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Напомним: 1 мая на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну девочку и двух мальчиков с временно оккупированной Херсонщины. Всего с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 66 детей из Херсонской области.