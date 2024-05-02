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Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Анастасия ПроцЧетверг, 2 мая 2024, 11:56
фото: “Save Ukraine”

На подконтрольную Украине территорию волонтеры организации "Save Ukraine" вернули 16-летнего парня и его семью.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Детали: Сообщается, что сейчас семья в безопасном месте, о них беспокоятся врачи и психологи.

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Напомним: 1 мая на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну девочку и двух мальчиков с временно оккупированной Херсонщины. Всего с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 66 детей из Херсонской области.

Темы: Херсонская областьоккупациядети
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